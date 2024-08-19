Bloomberg: сточные воды стали новой политической проблемой Европы

Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, провоцируя болезни и нарушая экологию. Об этом сообщает Bloomberg.

© Газета.Ru

Автор публикации приходит к выводу, что это стало новой политической проблемой континента.

Проблема гораздо более масштабная, чем загрязнение только Сены и Темзы. Старая система очистки воды не рассчитана та обработку такого большого количества отходов.

В статье напомнили о широком общественном резонансе после разлива канализационных вод в Великобритании. Изменение климата грозит спровоцировать внезапные наводнения и перегрузку систем водоочистки.