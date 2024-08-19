Microsoft улучшит энергоэффективность Windows 11

Компания Microsoft сообщила о реализации в Windows 11 новых настроек электропитания для улучшения энергоэффективности ОС, чтобы обеспечить более продолжительную работу на одном заряде аккумулятора.

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Новые опции появились в тестовой сборке Windows 11, которую участники беты могут скачать на канале Windows Canary. Новые настройки оптимизации должны улучшить время работы от батареи.

Кроме того, добавлена возможность установки разных режимов питания для разных состояний энергопотребления. Как отмечается, можно выбрать режим «Лучшая производительность» при подключении к сети и режим «Лучшая энергоэффективность» при работе от аккумулятора.

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Microsoft сообщила, что призывает пользователей отправлять отзывы о времени автономной работы, чтобы улучшить оптимизацию ещё больше.