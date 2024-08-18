Процессор Google потерял более 50% производительности в тесте на троттлинг

Tensor G4 от Google, которым оснащается Pixel 9 Pro XL, подвергся критике после теста на троттлинг. Недавний бенчмарк, которым поделился @callmeshazzam, показывает, что производительность Tensor G4 может снижаться до 50% при длительной нагрузке.

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Тест, измеряющий вычислительную мощность чипа при длительной нагрузке, показывает резкое снижение производительности уже через три минуты.

Как сообщается, производительность Tensor G4, которая изначально достигала 341 GIPS, снизилась до 145,5 GIPS — около 42,6% от пиковой — из-за троттлинга. Такое значительное снижение объясняется проблемами с терморегулированием чипа: производительность ядер снизилась до 1,32 ГГц, а эффективность — до 570 МГц.

Несмотря на резкое падение производительности, чип демонстрирует некоторое восстановление, стабилизируясь на уровне около 65% от своего максимального потенциала после первоначальной фазы сильного троттлинга, пишут СМИ.

Google еще не опубликовала подробные спецификации Tensor G4, но результаты Geekbench указывают на пиковую частоту одного ядра до 3,1 ГГц и многоядерных частот до 3,6 ГГц.