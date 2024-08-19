iPhone 16 Pro будет дороже предшественника из-за улучшенной камеры

Согласно информации от Apple Hub, стоимость iPhone 16 Pro будет на $100 выше, чем у его предшественника, iPhone 15 Pro.

Ожидается, что базовая версия новинки будет стоить от $1099, тогда как iPhone 15 Pro стартует с $999. Увеличение цены связано с несколькими улучшениями.

Во-первых, iPhone 16 Pro получит улучшенную камеру: основной 48-мегапиксельный модуль, широугольный сенсор с тем же разрешением и телевик с 5-кратным оптическим зумом без потери качества.

Во-вторых, Apple увеличивает объем встроенной памяти в базовой модели с 128 ГБ до 256 ГБ.

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Дополнительные изменения включают в себя увеличенный дисплей — вместо 6.1 дюйма у iPhone 16 Pro будет 6.3-дюймовая OLED-панель.

Новинка будет работать на базе процессора A18 Pro, который также поддерживает функции на основе ИИ. Однако емкость аккумулятора останется относительно небольшой — 3355 мАч.