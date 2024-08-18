Названа цена нового поколения консоли Nintendo Switch

Аналитик японской компании Toyo Securities Хидеки Ясуда подтвердил более раннюю инсайдерскую информацию, что гибридная консоль Nintendo Switch 2 выйдет не раньше марта 2025 года, и назвал цену устройства.

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Ясуда сообщил, что новое поколение консоли Nintendo будет стоить $499, в 2 раза дороже предшествующей модели. Выйдет консоль уже по завершении текущего финансового года, который закончится в марте 2025 года. И, скорее всего, представлена модель будет уже после этого срока, а в продажу поступит в период с апреля по июнь 2025 года.

Nintendo Switch 2 — гибридная модель, которая должна быть оснащена более мощным графическим и более слабым центральным процессорами, чем у консоли Steam Deck. Такие характеристики позволят запускать мощные игры, но с меньшей частотой кадров. По информации инсайдеров, это поколение получит технологию масштабирования DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, при этом технологии генерации кадров DLSS 3 в консоли не будет.