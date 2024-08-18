В Турции нашли 8-тысячелетнюю фигурку с редкой деталью

8000-летняя статуэтка женщины обнаружена в Улуджак-Хююке в Западной Турции. От других подобных фигурок она отличается наличием обозначенного рта, сообщает Arkeonews.

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Улуджак-Хуюк — одно из старейших поселений первых земледельцев времен неолита, нового каменного века. В эту эпоху люди переходили к оседлому образу жизни, быстро развивалась керамика и сельское хозяйство. В результате произошла неолитическая революция — переход от присваивающего хозяйства к производящему.

Фигурка женщины возрастом около восьми тысяч лет могла быть частью религиозных обрядов, связанных с изобилием и плодородием. Длина глиняной статуэтки составляет 8-10 см. Она стала шестой целой фигуркой, найденной в районе.