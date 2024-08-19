$88.91+0.1197.84-0.48
Почта

Microsoft запретит ставить Windows 11 на слабые компьютеры

Microsoft закрыла лазейку, позволяющую устанавливать Windows 11 на не соответствующие системным требованиям компьютеры. Об этом сообщает портал Neowin.

Microsoft запретит ставить Windows 11 на слабые компьютеры
© Microsoft

С момента выхода Windows 11 получила высокие системные требования, что мешало установке операционной системы даже на мощные компьютеры. В связи с этим компания даже выпускала отдельное приложение для проверки совместимости компьютера с новой ОС под названием PC Health Check.

Один из популярных способов установить Windows 11 на несоответствующие требованиям компьютеры заключается в добавлении параметра «/product server» в установочный файл ОС, что позволяет пропустить проверку совместимости.

Согласно источнику, Microsoft заблокировала этот способ в бета-версии Windows 11 на канале Canary. На данный момент блокировка касается только бета-версий Windows 11 Canary, однако ожидается, что в ближайшее время это нововведение будет распространено и на стабильные версии операционной системы Microsoft.

В том числе из-за высоких требований Windows 11 имеет всего 30,83% доли рынка, тогда как уже устаревшая Windows 10 — 64,99%. Ее поддержка завершится 14 октября 2025 года.

Наука и техника
Microsoft