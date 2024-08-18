Раскрыт дизайн складных смартфонов Tecno Phantom

В сети появились официальные пресс-фото грядущих складных смартфонов Tecno. Об этом сообщает Rozetked.

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На фото показаны Tecno Phantom V Fold 2 и V Flip 2. Судя по изображениям, первый смартфон получит блок камер с тремя модулями, в то время как раскладушка Flip предложит два датчика и дизайн в стиле Oppo Find N2 Flip и Xiaomi Mix Flip. Также по фото можно разглядеть, что Phantom V Fold 2 получит физический сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также поддержку стилуса.

Какие-либо характеристики предстоящих новинок пока не раскрываются, но ранее в сети появились утечки. Согласно тем данным, Tecno Phantom V Flip 2 предложит аккумулятор емкостью 4590 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 70 Вт, а за производительность устройства будет отвечать субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 8020. Были раскрыты и габариты смартфона, которые составят 170х74х8 мм в разложенном виде и 85х74х16 мм — в сложенном.

Дата презентации складных смартфонов Tecno не раскрываются, однако на постерах указано, что их предзаказ продлится с 19 по 24 августа. Появятся ли эти модели в России и сколько они будут стоить, пока неизвестно. Первые версии Phantom V Fold и V Flip стали самыми бюджетными складными устройствами в официальной российской рознице.