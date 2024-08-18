В Сети собрали все, что известно о Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 дебютируют в следующем месяце вместе с iPhone 16 и принесут несколько заметных обновлений. О чем подробнее рассказали 9to5mac.

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Новая итерация будет оснащена более крупными дисплеями в обеих моделях, вдохновляясь Apple Watch Ultra. Меньшая модель увеличится с 41 мм до 45 мм, а большая — с 45 мм до 49 мм.

Помимо увеличенных экранов, часы Series 10 получат более тонкий корпус. Точные размеры уменьшения толщины пока не уточняются.

Внутри Series 10 будет работать новый чип, пока что прозванный S10, который, как ожидается, будет включать улучшения в нейронном движке. Это может открыть путь к продвинутым функциям искусственного интеллекта в будущих обновлениях.

Хотя слухи предполагали появление новых датчиков здоровья, таких как датчик гипертонии и апноэ во сне, их включение в модель этого года сомнительно.

Apple Watch Series 10 также получат обновленный OLED-дисплей с технологией LTPO TFT, повышающей энергоэффективность.

Официальный анонс ожидается в начале-середине сентября.