Обновление приложения Pixel Camera оказалось полезно и для старых устройств Google

Последнее обновление, Pixel Camera 9.5, представит некоторые из новых функций камеры серии Pixel 9 старым устройствам Pixel. Пока неясно, станет ли обновление доступно через Google Play для старых моделей, но оно доступно для ручной загрузки с APKMirror.

© Ferra.ru

Одним из заметных изменений в Pixel Camera 9.5 стало добавление 5-секундного таймера, дополняющего существующие 3- и 10-секундные таймеры.

Кроме того, функция Guided Frame теперь доступна непосредственно из настроек Pixel Camera, что упрощает процесс. Это обновление совпадает с другими улучшениями «доступности», такими как Magnifier 2.0.

Однако Pixel Camera 9.5 не включает в себя все передовые функции, представленные в серии Pixel 9. В частности, отсутствуют обновленный режим «Панорама», вдохновленный Photo Sphere, и функция добавления людей на фото. Специальный ночной режим также отсутствует при переключении на видео.