Google возобновит продажи оригинального складного смартфона Pixel Fold

Недавно Google изъяла из своего интернет-магазина оригинальную модель Pixel Fold незадолго до того, как представила ее преемника — Pixel 9 Pro Fold. Прекращение продаж оригинальной модели хоть и было ожидаемо, но Google сообщила, что он вновь вернется на рынок после завершения периода предзаказов на Pixel 9 Pro Fold, скорее всего, в начале сентября.

Удаление оригинального Pixel Fold из магазина сопровождалось «стратегическим перенаправлением», как пишут СМИ, ссылок на новый Pixel 9 Pro Fold, что заставило некоторых задуматься об истинных причинах ухода устройства.

На данный момент заинтересованные покупатели могут оформить предварительный заказ на Pixel 9 Pro Fold и изучить остальные модели новой серии Pixel 9.