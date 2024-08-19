Китай разработал катапульту для отправки грузов с Луны на Землю

Китайские ученые разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны на Землю, пишет газета South China Morning Post.

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Разработчики опубликовали соответствующую статью в научном журнале Aerospace Shanghai, в которой говорится, что для метания грузов будет использоваться рычаг длиной 50 метров, который будет вращать высокотемпературный сверхпроводящий двигатель.

Схема работы капсула такова: двигатель раскручивает рычаг с грузовой капсулой в течение 10 минут. Достигнув второй космической скорости для Луны (2,4 км/с), капсула летит к Земле.

Система будет работать на солнечной энергии и использовать преимущества Луны - высокий вакуум и низкую гравитацию, которая в шесть раз меньше, чем на Земле. Китайские разработчики утверждают, что стоимость каждого запуска не будет превышать 10 процентов от стоимости запуска ракеты со спутника Земли.

Вес катапульты - около 80 тонн, это затормозит ее отправку и сборку на Луне до тех пор, пока в Китае не создадут сверхтяжелую ракету-носитель. Впрочем, как утверждают китайцы, катапульта может стать частью будущей российско-китайской лунной станции, которую планируется построить на южном полюсе Луны в ближайшие десять лет.

По предварительным данным, стоить строительство будет 130 млрд юаней (18,2 млрд долларов). Отправлять на Землю планируется 3-5 тонн гелия-3 в год, которого на Земле очень мало, а это очень перспективный источников энергии и его запасы на Луне могут достигать около 1 млн тонн. Сообщается, что 20 тонн этого топлива полностью обеспечит Китай электроэнергией.