В Китае придумали способ по доставке ресурсов с Луны

Китайские ученые придумали экономичный способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

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Отмечается, что специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, которая может стать частью проекта российско-китайской лунной станции. Предполагается, что установка будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, при этом вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю.

По мнению ученых, уникальные условия среды на спутнике Земли, такие как высокий вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки будет составлять около 10 процентов от стоимости существующих способов. Ученые из КНР также добавили, что главной задачей будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле.

Ранее сообщалось, что основанная в 2022 году американская компания Interlune планирует заняться добычей гелия-3 на Луне. В частности, организация планирует в 2026 году доставить на поверхность Луны демонстрационный аппарат, который возьмет образцы реголита, после чего попробует извлечь из них гелий-3. В 2028 году Interlune намеревается построить первый завод по добыче ресурса на естественном спутнике Земли. В 2030 году компания планирует начать доставку гелия-3 на Землю.