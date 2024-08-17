MSI представила модули памяти нового поколения CAMM2, которые должны произвести революцию в ПК, пишут СМИ. Стандарт Compression Attached Memory Module (CAMM), изначально разработанный компанией Dell для ноутбуков, теперь готов заменить традиционные модули DIMM в настольных компьютерах, предлагая ряд преимуществ перед DDR5.

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В ходе недавней трансляции MSI рассказала о возможностях CAMM2, продемонстрировав модуль, предназначенный для игровых ПК. В отличие от DIMM, модули CAMM2 представляют собой плоские планки памяти, которые горизонтально лежат на материнской плате, прикрытые радиатором. Такая конструкция обеспечивает улучшенный воздушный поток вокруг процессорного кулера и снижает тепловыделение, сообщают представители компании.

Одной из отличительных особенностей CAMM2 является возможность поддержки двухканальной памяти с помощью всего одного модуля, что избавляет от необходимости использовать две планки. MSI также утверждает, что CAMM2 может достигать более высоких тактовых частот и меньших задержек благодаря более коротким «трассам» к процессору.

Однако переход на CAMM2 потребует изменений в конструкции материнской платы. В частности, 24-контактный разъем питания необходимо перенести, чтобы разместить модуль большего размера.