Ученые секвенировали крупнейший геном животного на Земле

Немецкие ученые из Вюрцбургского университета при участии коллег из США, Бразилии и других стран секвенировали самый большой известный геном животного. Его обладателем оказалась южноамериканская двоякодышащая рыба (Lepidosiren paradoxa). Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Двоякодышащих рыб иногда называют "живыми ископаемыми", потому что они существуют уже сотни миллионов лет. Считается, что они являются наиболее близкородственными видами первым четвероногим, предкам всех позвоночных. Эти существа, вероятно, отрастили конечности и выползли на сушу около 370 млн лет назад.

Как показало исследование, дышащие воздухом рыбы несут в своих геномах колоссальные 91 млрд пар оснований (букв) ДНК. Это в 30 раз больше генома человека. Такого количества информации было бы достаточно, чтобы заполнить им 100 тыс. книг.

Ученые выяснили, что из этого огромного объема только 20 тыс. генов кодируют белки. Более 90% генетического материала состояло из мобильных элементов (TE) или высокоповторяющихся "прыгающих" генов, которые были скопированы из других мест генома.

Специалисты также определили, почему геномы двоякодышащих рыб стремительно расширились за последние 100 млн лет. Оказалось, у южноамериканских двоякодышащих рыб были ключевые гены, подавляющие ТЕ, которые организмы могли унаследовать от вирусов давным-давно.

Ученые отметили, что такой объемный генетический багаж может пригодиться двоякодышащим рыбам, если им придется адаптироваться к меняющимся условиям среды. В остальных случая хранение огромного объема генетической информации служит скорее недостатком, чем преимуществом перед другими видами.