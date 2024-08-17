Mechanism выпустили «игровую подушку» за 59$
Для тех, кто с трудом справляется с весом смартфонов, планшетов или игровых консолей, новая подушка Gaming Pillow от Mechanism за $59 предлагает решение. Этот аксессуар призван облегчить нагрузку на руки.
Подушка Gaming Pillow имеет 30 см мягкое основание. Гибкая конструкция позволяет ей сохранять вертикальное положение на различных поверхностях, что делает ее подходящей для использования даже на коленях.
Помимо удобной для коленей конструкции, Gaming Pillow оснащена несколькими полезными функциями. Она имеет два крепления: одно для фиксации портативного зарядного устройства, а другое — короткий шарнирный рычаг, заканчивающийся шаровым шарниром. Такое крепление позволяет устанавливать специальные захваты для таких популярных устройств, как Valve Steam Deck, Nintendo Switch, ROG Ally и PS Portal.