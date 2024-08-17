Mechanism выпустили «игровую подушку» за 59$

Для тех, кто с трудом справляется с весом смартфонов, планшетов или игровых консолей, новая подушка Gaming Pillow от Mechanism за $59 предлагает решение. Этот аксессуар призван облегчить нагрузку на руки.

© Ferra.ru

Подушка Gaming Pillow имеет 30 см мягкое основание. Гибкая конструкция позволяет ей сохранять вертикальное положение на различных поверхностях, что делает ее подходящей для использования даже на коленях.

© Mechanism

Помимо удобной для коленей конструкции, Gaming Pillow оснащена несколькими полезными функциями. Она имеет два крепления: одно для фиксации портативного зарядного устройства, а другое — короткий шарнирный рычаг, заканчивающийся шаровым шарниром. Такое крепление позволяет устанавливать специальные захваты для таких популярных устройств, как Valve Steam Deck, Nintendo Switch, ROG Ally и PS Portal.