Ученые открыли новый феномен, влияющий на радиационные пояса Земли

Американские ученые из Университета Аляски в Фэрбанксе обнаружили новый тип так называемого «свиста» — электромагнитной волны, отправляющей энергию молний в магнитосферу Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Ранее считалось, что энергия молнии, попадающая в ионосферу на низких широтах, оставалась в ионосфере и, следовательно, не достигала радиационных поясов. Эти пояса представляют собой два слоя заряженных частиц, окружающих планету и удерживаемых на месте магнитным полем нашей планеты.

Ионосфера — верхней атмосферы Земли, характеризующийся высокой концентрацией ионов и свободных электронов. Он ионизируется солнечной радиацией и космическими лучами, что делает его проводящим и критически важным для радиосвязи, поскольку он отражает и изменяет радиоволны.

Новое открытие представляет собой тип волны, которую авторы назвали «зеркально отраженным свистом».

Исследование показало, что в магнитосфере сосуществуют оба типа свистов — свисты с зеркальным отражением и свисты с магнитосферным отражением.

Анализ данных плазменных волн, полученных с помощью зондов, показал, что зеркально отраженные свисты оказались распространенным явлением магнитосферы.

Большинство молний происходит в низких широтах, которые представляют собой тропические и субтропические регионы, подверженные развитию гроз.

По словам ученых, их открытие имеет значение для обеспечения работы спутниковой связи и других космических технологий.