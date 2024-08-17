IT-эксперт раскрыл, почему замедление не обрушило просмотры на YouTube

Россияне не перестанут пользоваться даже замедленным YouTube, считает IT-эксперт Артем Геллер. В комментарии NEWS.ru он отметил, что люди как минимум еще год смогут терпеть медленную работу сервиса. Поэтому просмотры на площадке не обрушились сейчас, и этого не будет в будущем.

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VPN — не панацея. Государство, Google или YouTube замедлились, ухудшив качество, но в краткосрочной перспективе это ни на что не влияет, в отличии, например, если бы доступ к YouTube вообще закрыли, тогда люди бы вынуждено перебежали бы на другие платформы смотреть и загружать видео, — объяснил собеседник.

Он напомнил, что россияне по-прежнему пользуются Instagram (деятельность в РФ запрещена). Да, признал эксперт, это стало менее удобным, некоторые инструменты были потеряны, однако «пока люди терпят». Геллер выразил уверенность, что и о полном отказе от YouTube в России «можно забыть».

Все зависит еще от развития российских площадок со стороны контента, с технической точки зрения у них все неплохо, но столько контента, как на YouTube, пока нет. <...> Думаю, минимум через год изменения станут заметны, произойдет сильный сдвиг в пользу российских видеосервисов, кратные изменения, но полностью от YouTube вряд ли откажутся, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что клиенты более 135 региональных операторов начали разрывать договоры с компаниями из-за замедления YouTube и проблем с другими сервисами Google. Представители «Ростелесети» направили письмо в Минцифры РФ и Роскомнадзор с просьбой выпустить единое заявление о причинах замедления работы площадок.