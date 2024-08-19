Эксперты развеяли популярный миф об авиарежиме смартфона

По данным «Лаборатории Касперского», многие пользователи смартфонов включают режим полёта, чтобы обезопасить себя во время конфиденциальных разговоров или если опасаются кражи данных. Однако такой метод защиты неэффективен против шпионских программ, уже установленных на устройстве.

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Опрос, проведённый компанией Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского», показал, что 28% респондентов активируют авиарежим во время приватных бесед, а ещё 25% делают это при подозрении на утечку данных. Однако, как отметил Дмитрий Галов, глава Kaspersky GReAT в России, это не решает проблему. Даже если смартфон находится в авиарежиме, троянские программы могут записывать звуки вокруг и передавать их злоумышленникам, как только доступ в сеть будет восстановлен.

Галов подчеркнул, что полагаться на режим полёта для защиты данных не стоит. Он отметил, что это неудобно и требует постоянного контроля над угрозами, что не всегда возможно. Для надёжной защиты данных и финансов лучше использовать специализированные защитные решения и следовать основным правилам цифровой безопасности.