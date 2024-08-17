В небе 19 августа взойдет «Осетровая луна»

В небе в понедельник, 19 августа, взойдет «Осетровая луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны». Об этом пишет ABC News.

По данным портала, впервые термин «суперлуние» предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году для обозначения полнолуний, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей.

В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния являются самыми большими и яркими в году.

Суперлуние произойдет в 21:26 мск, оно будет первым из четырех суперлуний в этом году. Последующие ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Оно будет особенным, так как совпадает с «Осетровой Луной». Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.

Название «Голубая Луна» не имеет никакого отношения к цвету, отметили журналисты.

Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие). Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. «Голубая Луна», которая наступит 19 августа, будет сезонной.

Сочетание суперлуний и голубых лун происходит довольно редко. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что этим летом уже наблюдалась «Оленья Луна» (Buck Moon). Американское название этого явления означает, что в это время у оленей начинают расти рога. В Европе это полнолуние называют Hay Moon, так как оно выпадает на период сенокоса.