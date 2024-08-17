В Голливуде договорились об использовании в рекламе ИИ-копий голосов актеров

Профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA заключил соглашение с онлайн-площадкой для поиска талантов Narrativ, разрешив актерам лицензировать свои цифровые голосовые реплики для использования в рекламе.

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Этот шаг призван снять растущую озабоченность по поводу потенциального неправомерного использования искусственного интеллекта исполнителей и обеспечить им «справедливую компенсацию», пишут СМИ.

Согласно новому соглашению, актеры смогут устанавливать цены на цифровое воспроизведение своих голосов. Рекламодатели должны получить явное согласие актеров на каждый рекламный ролик, в котором используется их голос, сгенерированный искусственным интеллектом.

Представитель SAG-AFTRA Дункан Крэбтри-Ирланд подчеркнул важность этого соглашения, предлагающего актерам «безопасный вариант монетизации их цифровых голосов».

Соглашение заключено на фоне более широких отраслевых дебатов, включая прошлогоднюю забастовку в Голливуде и продолжающиеся трудовые споры по поводу защиты актеров, связанной с ИИ.