Мессенджер WhatsApp сообщил о новой функции

Специалисты компании WhatsApp планируют добавить в мессенджер функцию блокировки сообщений от неизвестных пользователей. Об этом стало известно в субботу, 17 августа.

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Новую функцию заметили в бета-версии WhatsApp для Android 2.24.17.24. Новая функция позволит пользователям блокировать нежелательные контакты неизвестных собеседников, если их объем превышает определенное количество. Это позволит защитить пользователей от спама и вредоносных сообщений.

На данный момент в приложении работает лишь встроенная система фильтрации, которая распознает массовые рассылки и подозрительные сообщения. Новая система будет более чувствительна к безопасности пользователей, пишет WABetaInfo.

Российский миллиардер и создатель приложения Telegram Павел Дуров анонсировал ряд новых функций в мессенджере, включая новый вид каналов. По его словам, теперь пользователи могут поддерживать владельцев Telegram-каналов с помощью особых звездных реакций, которые авторы контента впоследствии смогут обменять на вознаграждение в криптовалюте Toncoin.