Сколько будет стоить домашний робот от Apple

Apple, как сообщается, работает над созданием домашнего робота, стоимость которого составит около $1000.

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Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, этот робот будет оснащен экраном, напоминающим iPad, который будет выполнять роль «лица», и манипулятором в виде руки.

Разработанный с использованием современных ИИ-технологий, робот должен появиться на рынке примерно к 2026 году или позже, что даст компании время на доработку и тестирование новой технологии Apple Intelligence.

По сути, этот робот станет первым шагом корпорации в направлении создания более продвинутых домашних устройств.

Однако на первых порах он, вероятно, будет выполнять базовые функции и представлять собой больше концептуальное устройство, чем полностью функциональный продукт.

Несмотря на это, данный шаг может стать основой для будущих разработок в сфере робототехники, включая возможные мобильные роботы или даже гуманоидные машины, над которыми Apple также, как говорят, ведет исследования.