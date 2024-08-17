Xiaomi выпустит флагманский смартфон в эксклюзивной расцветке

Предстоящий флагманский смартфон Xiaomi 15 будет представлен в новом серебристом цвете. Об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

© Газета.ру

Согласно источнику, дизайн новинки будет напоминать эксклюзивную версию смартфона Xiaomi Mi 6, вышедшего в 2017 году. Выпущенный ограниченным тиражом в 1000 экземпляров Xiaomi Mi 6 Silver Edition имел крышку с изогнутыми гранями.

Таким образом, Xiaomi 15 получит аналогичную расцветку, а также будет доступен в черном, белом, зеленом и других цветах. Ожидается, что новый флагман предложит плоский OLED-экран с разрешением 1,5K. За производительность устройства будет отвечать предстоящий флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, а камеры будут настроены совместно с Leica. Ожидается, что Xiaomi 15 станет первым смартфоном компании под управлением фирменной прошивки HyperOS 2.0.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ранее заявил, что смартфоны Xiaomi 15 не будут придерживаться стартовой цены в 3999 юаней (около 48,2 тыс. руб.), которая была установлена для прошлых моделей. Насколько подорожают новинки, неизвестно.