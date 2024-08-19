Число новых IT-решений в реестре ПО выросло в 2023 году более чем на треть

Количество новых IT-компаний, которые регистрируют собственные разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО) снизилось за 2023 год почти на 70%, однако количество новых решений выросло за тот же период более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании IBS.

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"Всего 116 компаний, зарегистрированных в 2023 году, внесли свои решения в единый реестр отечественного ПО. При этом за 2022 год зарегистрировано 348 компаний, которые внесли свои решения в реестр, что стало абсолютным максимумом с 2016 года", - сказано в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что общее количество регистраций новых на IT-компаний, которые являются разработчиками ПО, как юридических лиц в 2023 году сократилось менее чем на 1% по сравнению с 2022 годом. Однако, как отмечают эксперты, несмотря на снижение темпов прироста ИТ-компаний, которые впервые зарегистрировали свое ПО в реестре, количество новых продуктов продолжает расти. Так, согласно представленным данным, в 2023 году их число составило 4 528, что на 31% больше по сравнению с 2022 годом и практически в 6 раз больше, чем в 2019 году. "Всего на конец 2023 года в реестре зарегистрировано 6 932 компании и 18 459 продуктов рассмотренных компаний. Таким образом, на одну ИТ-компанию в среднем приходится три зарегистрированных продукта", - говорится в исследовании.

В IBS также рассказали, что абсолютным лидером среди всех классов ПО, присутствующих в настоящий момент в реестре, являются информационные системы для решения специфических отраслевых задач. Второе место среди классов, лидирующих по регистрации новых продуктов, с большим отрывом от первого места занимают средства мониторинга и управления, третья строчка у мультимедийного программного обеспечения. Наименее представленными в реестре являются утилиты и драйверы, средства проверки правописания, программное обеспечение управления выездным сервисным обслуживанием, программы человеко-машинных интерфейсов на производстве, средства разработки программного обеспечения на основе квантовых технологий, мобильные платформы для разработки и управления мобильными приложениями, а также среды разработки, тестирования и отладки.

Вместе с тем, на конец 2023 года 49% от всех компаний, имеющих зарегистрированные продукты в реестре, базируются в Москве, на втором месте Санкт-Петербург - 12%, на третьем Московская область - 4%.