Ученые научились управлять молекулами на атомном уровне

Ученые из Института Фрица Хабера сделали значительное открытие в области нано-оптоэлектроники. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Communications, они представили метод атомного контроля фотопереключения одиночных молекул. Это достижение может кардинально изменить будущее нано-устройств.

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Нано-оптоэлектроника сосредоточена на создании электронных и фотонных устройств на наноуровне, что может сделать компоненты быстрее и более энергоэффективными. Точные управления фотохимическими реакциями на атомном уровне являются ключевыми для оптимизации этих устройств.

Исследователи применили локализованные поверхностные плазмоны (LSPs) для управления химическими реакциями с атомной точностью. Они использовали плазмонный зонд в низкотемпературном сканирующем туннельном микроскопе, что позволило им переключать молекулы на кремниевой поверхности с исключительной точностью.

Это открытие может привести к созданию более эффективных и адаптивных нано-оптоэлектронных систем, улучшая технологии сенсоров, светодиодов и солнечных элементов.