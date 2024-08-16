В «Роскосмосе» высказались о сроках начала промышленного освоения луны

Человечество начнет осваивать и перерабатывать лунные ресурсы после 40-х годов XXI века. С таким прогнозом выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Там [на Луне] есть различного рода полезные ископаемые, которых мало на Земле: редкоземельные металлы, гелий. Когда-нибудь, наверное, после 40-х годов человечество перейдет к промышленному освоению этих ресурсов", - сказал Борисов в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

X Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" открылся 1 августа в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Его работа продлится до 29 августа. Образовательная программа девяти смен будет идти параллельно. Тематические заезды "Семья", "Созидание", "Служение" и "Единство" объединят различные группы участников для синхронизации мнений и работы над общими продуктами.

новость от 8 мая

Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Борисов подчеркнул, что разработку планируется отправить на Луну в 2033–2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

В конце апреля гендиректор госкорпорации говорил о необходимости создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Все дело в том, что лунная ночь длится около 14 земных суток, а солнечные батареи не могут накопить такое количество энергии, чтобы обеспечить работу электроприборов столь длительное время.

Ранее российский кабмин одобрил совместный с КНР проект создания лунной станции. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление. Сначала миссии КНР и РФ исследуют Луну и найдут подходящее место, а затем создадут центр управления станцией. На третьем этапе планируется освоение лунной поверхности.

новость от 28 мая

В совместном российско-китайском проекте по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС) примут участие 12 других стран и космических организаций. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, чьи слова приводит ТАСС.

Согласно его информации, к программе уже присоединились 12 государств, среди которых фигурируют Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская республика, Пакистан, Белоруссия, Египет и Турция.

Более того, по словам Савельева, проект по исследованию Луны «Артемида», пополнился почти 40 новыми участниками из западных стран. Таким образом, отпадают риски «угрозы раскола в случае, если в наш проект войдут недружественные государства».

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новость от 12 июня

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Подписанный им федеральный закон опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано 25 ноября 2022 года в Москве и Пекине, отмечается в документе.

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новость от 10 июля

В ближайшие годы изучение космоса станет более доступным. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин.

«Если ни у одной страны мира нет интересов на Луне, то у кого же они есть? Ответ на самом деле очень простой: интерес осваивать Луну, Марс и так далее, космос есть только у всего человечества. С этой точки зрения, российско-китайский проект — это шаг в правильном направлении. Это на самом деле единственно правильный шаг. Понятно, что проект в итоге, рано или поздно, через пять-десять лет, он станет международным, общечеловеческим, то есть открытым для всех. Причём открытым на равных условиях. Но кто-то должен начать. Поэтому, с этой точки зрения, то, что этот проект начнут, инициируют именно Россия и Китай, это правильно. Потому что Китай — это вторая по численности населения страна в мире, это лидер в космонавтике. Россия, как наследница Советского Союза, это и пионер освоения космоса, я так скажу, в пилотируемой космонавтике. Поэтому это очень правильный проект».

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новость от 9 июля

Человечеству нужны компактные и мощные источники энергии, а также рывок в биоинженерии для освоения Луны и Марса. О необходимых технологиях для дальнейшего покорения космоса Андрей Ионин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что для реализации марсианского и лунного проектов необходимо развивать две группы технологий. «Первая связана с биологией живого — нам надо научить, чтобы все живое с Земли могло не просто существовать в космосе, но и размножаться — биоинженерия. А второе — это компактные, безопасные и мощные источники энергии. Нам надо научить эти источники работать в космосе, нам нужен ядерный реактор, который может долго работать в космосе», — сказал Ионин.

По его словам, в основе лунного проекта лежат технологии, которые сейчас находятся в центре технического развития. Он отметил, что реализация проекта ускорит развитие экономики, технологий, науки и образования.

В июне заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук Евгений Слюта сообщил, что аппарат «Луна-26», запуск которого планируется Россией в 2027 году, исследует, в частности, метеоритную опасность между Землей и ее естественным спутником.

новость от 16 августа

Ученые из Немецкого аэрокосмического центра работают над созданием технологии для добычи и концентрации полезных ископаемых на Луне. Эта технология позволит будущим лунным базам получать необходимые ресурсы непосредственно на месте, без необходимости их доставки с Земли.

Одним из наиболее ценных ресурсов на Луне является минерал ильменит, который содержит железо, титан и кислород. Из него можно получать воду, кислород и другие необходимые материалы для жизнедеятельности на Луне.

Однако ильменит неравномерно распределен по поверхности Луны. Поэтому ученые разрабатывают систему для его концентрации и извлечения. Эта система включает в себя несколько этапов: гравитационную, магнитную и электростатическую сепарацию.

Исследователи провели серию экспериментов с использованием лунного грунта-симулятора. Они обнаружили, что их система способна эффективно извлекать и концентрировать ильменит из грунта.