Российские ученые замедлили коррозию магниевых имплантатов

Российские ученые разработали метод, который позволяет замедлить коррозию магниевых имплантатов в 5−7 раз, используя соли карбоновых кислот. Эти органические соединения, широко распространенные в природе, применяются для создания защитных покрытий, что делает имплантаты более надежными в медицинских применениях.

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По данным пресс-службы Российского научного фонда (РНФ), обработка магниевых сплавов солями карбоновых кислот предотвращает преждевременное разрушение костных имплантатов. В частности, фумарат натрия, одно из таких соединений, значительно улучшает стойкость покрытий к коррозии.

Исследование, проведенное в Институте химии Дальневосточного отделения РАН, показало, что новые покрытия не только замедляют коррозию, но и повышают антибактериальную активность. Это особенно важно, поскольку преждевременное разрушение имплантатов может вызывать воспаления и другие проблемы, отметили в пресс-службе.

Ученые надеются, что новые «зеленые» покрытия помогут сделать биоразлагаемые имплантаты более долговечными и эффективными, улучшая результаты хирургических операций и восстанавливая здоровье пациентов.