Microsoft обвинили в обмане пользователей браузера Edge

Корпорацию Microsoft раскритиковали за обман пользователей компьютеров в рекламе браузера Edge. Об этом сообщает издание The Register.

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На проблему обратили внимание IT-специалисты неназванных организаций, которых Microsoft якобы обманом заставила установить бразуер Edge. Они обвинили корпорацию в том, что она замаскировала рекламу собственного браузера под системные предупреждения Windows.

Сомнительную рекламу обнаружили в программах пакета Defender for Cloud Apps, которыми корпоративные потребители пользуются для защиты данных. В случае, если владелец ПК не пользуется браузером Edge, ему могут показать предупреждение. В нем говорится, что Edge является более безопасным решением для работы с данными.

По словам собеседников медиа, Microsoft «играет нечестно», когда выставляет рекламу своих продуктов под видом важных системых уведомлений. Журналисты The Register предположили, что таким образом корпорация пытается увеличить долю своего браузера. Согласно актуальным данным StatCounter, доля Edge на рынке браузеров составляет около 5 процентов, лидер — браузер Google Chrome — имеет долю 65 процентов.

Ранее специалисты по безопасности обнаружили в Windows 10 и 11 уязвимость, которая вызывает появление критических ошибок. Проблема касается всех актуальных версий ОС.