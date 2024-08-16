В Северном море обнаружили затонувший корабль времен Первой мировой войны

Группа британских водолазов обнаружила обломки затонувшего судна в Северном море близ берегов Шотландии.

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Предположительно, они принадлежат британскому кораблю HMS Hawke времен Первой мировой войны, сообщил телеканал Би-би-си.

По его информации, корабль был атакован германской подводной лодкой в октябре 1914 года, в результате чего затонул за несколько минут. На борту находились более 500 человек, из которых только 70 морякам удалось выжить. По словам водолаза Стива Мортимера, участвовавшего в операции по обнаружению корабля, обломки "замечательно сохранились", хотя и пролежали под водой более столетия.

"Значительная часть палубного покрытия, сделанного из древесины тикового дерева, сохранена. <...> Можно заглянуть в иллюминаторы и увидеть каюты с [различными] предметами - чашками, мисками и тарелками, стоящими прямо на полу", - отметил он, добавив, что пушки, которыми был оснащен корабль, также уцелели.

Как сообщает BBC, бронепалубный крейсер HMS Hawke был впервые спущен на воду в 1891 году. Его длина составляла 118 м, а ширина - 18 м. Ожидается, что в ближайшее время принадлежность найденных обломков этому кораблю будет официально подтверждена.