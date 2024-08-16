SpaceX отвергла обвинения в загрязнении окружающей среды

Космическая компания Илона Маска SpaceX категорически опровергла заявления СМИ о негативном влиянии на экологию Техаса, где расположена стартовая площадка для запуска системы Starship.

© Ferra.ru

В издании CNBC и многих других СМИ прошла информация, что SpaceX нарушает федеральные экологические нормы, а также установленные штатом Техас. Как заявил представитель компании, представленный СМИ отчёт не соответствует действительности.

Уведомление о нарушении норм касательно качества воды действительно было выдано в марте: тогда Техасская комиссия по качеству окружающей среды (TCEQ) и Агентство по охране окружающей среды (EPA) уведомили компанию о превышении норм загрязнения воды, которую SpaceX использует для системы пожаротушения при запуске корабля, а также сбрасывает через свою систему водоотведения. После этого последовали консультации, и SpaceX привела качество воды к нормам.

Кроме того, в компании опровергли информацию о высоком содержании ртути в сбросах воды. SpaceX заявила, что «уровни ртути, обнаруженные в сбросах не ливневых вод, связанных с системой затопления (пожаротушения), значительно ниже государственных и федеральных критериев качества воды».

На данный момент SpaceX ожидает решения и дальнейших предписаний от TCEQ. Только после этого компания сможет использовать системы пожаротушения и водоотведения.