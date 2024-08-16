Названы пять лучших моделей ноутбуков для работы

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти производительных ноутбуков для работы.

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Открывает рейтинг Asus VivoBook Pro 15 OLED стоимостью от 100,8 тыс. руб. с ярким 15,6-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц и 2,5K-разрешением. За производительность этой модели отвечает процессор Intel Core i5-13500H с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, чего хватит для большинства задач. Кроме того, в ноутбуке имеется дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050, способная запускать большинство игр на средних настройках графики.

За ним следует Xiaomi RedmiBook Pro 14 (2024) за 104,9 тыс. руб., предлагающий корпус толщиной и весом 15,9 мм и весом 1,46 кг соответственно, 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,5K, процессор Intel Core Ultra 7 155H вкупе с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Отмечается, что ноутбук способен проработать без подзарядки до 30 часов. Среди прочих особенностей отмечается наличие стереодинамиков с Dolby Atmos и интеграции со смартфонами и планшетами компании под управлением HyperOS.

На третьем месте оказался MacBook Air с фирменным чипом Apple M3, который при цене от 106,2 тыс. руб. предлагает 13,6-дюймовый Liquid Retina-дисплей с 2,5K-разрешением, 8/256 ГБ памяти в базовой конфигурации, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6E и разъемов Thunderbolt с поддержкой одновременного подключения сразу двух внешних мониторов. Единственный недостаток этой модели заключается в ограниченном количестве портов.

В топ также попали Lenovo IdeaPad Pro 5 Gen 9 и HP Omen 16 стоимостью от 119,2 и 122,9 тыс. руб. соответственно.