Стало известно, что россияне делают со своими старыми смартфонами

Стало известно, куда россияне девают свои старые смартфоны
Россияне рассказали, куда они девают после покупки новых смартфонов старые. Результаты опроса были опубликованы на портале Mobiltelefon.
После приобретения нового смартфона пользователи зачастую предпочитают продавать устройства на вторичном рынке, чтобы вернуть хотя бы часть его стоимости — так поступает 35% опрошенных. Однако варианты «оставить в качестве запасного устройства» (19%) и «хранить на полке» (17%) в сумме составили 36%, что говорит о примерно равной пропорции между теми, кто оставляет девайсы себе, и теми, кто их продает.
Кроме того, многие (28%) отдают старый гаджет родственникам, а около 1% опрошенных осознанно сдают старые устройства на переработку.
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3100 подписчиков Telegram-канала Mobiltelefon.
Выбрасывать старую технику просто так не рекомендуется, так как аккумуляторы и корпуса смартфонов содержат вредные для окружающей среды вещества, из-за чего гаджеты необходимо правильно утилизировать. Многие производители предлагают свои программы утилизации, а также существуют компании, готовые взять устройства на переработку.