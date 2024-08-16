Стало известно, что россияне делают со своими старыми смартфонами

Россияне рассказали, куда они девают после покупки новых смартфонов старые. Результаты опроса были опубликованы на портале Mobiltelefon.

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После приобретения нового смартфона пользователи зачастую предпочитают продавать устройства на вторичном рынке, чтобы вернуть хотя бы часть его стоимости — так поступает 35% опрошенных. Однако варианты «оставить в качестве запасного устройства» (19%) и «хранить на полке» (17%) в сумме составили 36%, что говорит о примерно равной пропорции между теми, кто оставляет девайсы себе, и теми, кто их продает.

Кроме того, многие (28%) отдают старый гаджет родственникам, а около 1% опрошенных осознанно сдают старые устройства на переработку.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3100 подписчиков Telegram-канала Mobiltelefon.

Выбрасывать старую технику просто так не рекомендуется, так как аккумуляторы и корпуса смартфонов содержат вредные для окружающей среды вещества, из-за чего гаджеты необходимо правильно утилизировать. Многие производители предлагают свои программы утилизации, а также существуют компании, готовые взять устройства на переработку.