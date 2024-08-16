Появились фото и характеристики смартфона Redmi Note 14 Pro

Портал Techboilers опубликовал раскрывающее дизайн фото и характеристики предстоящего среднебюджетного смартфона Redmi Note 14.

© techboilers.com

На опубликованном фото показана тыльная часть Redmi Note 14 Pro, который, судя по всему, чем-то будет похож на iQOO 12. Новинка от Xiaomi получит блок камеры в форме эллипса с тремя сенсорами и вспышкой.

Ожидается, что в Redmi Note 14 Pro будет установлена 50-мегапиксельная основная камера, дополненная двумя вспомогательными сенсорами, информация о которых не раскрывается. Вероятнее всего, это ультраширокоугольный модуль и телеобъектив.

Среди прочих особенностей предстоящего смартфона отмечается использование субфлагманского чипа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, а также экрана с разрешением Full HD или 1,5K.

Презентация и продажи Redmi Note 14 Pro и других моделей этой линейки запланированы в Китае в сентябре. Ожидается, что в линейку войдут минимум три устройства: Redmi Note 14, Redmi 14 Pro и Redmi 14 Pro+. Международный релиз устройства ожидается позднее, в ноябре.