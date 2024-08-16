Apple назвали догоняющей в гонке ИИ

Обозреватель Марк Гурман назвал компанию Apple догоняющей в гонке по освоению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом инсайдер заявил в своем X.

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По словам Гурмана, он посмотрел презентацию компании Google, на которой показали новые смартфоны и сервисы ИИ, и остался под впечатлением.

«Трудно поверить, но Apple отстает в этой области на 2-3 года по меньшей мере», — подчеркнул специалист.

Журналисты издания GizChina Тима Кука может проиграть гонку по освоению новых технологий конкурентам.

«Предлагая более продвинутую и универсальную систему ИИ, Google не только улучшает пользовательский опыт, но и устанавливает новый стандарт того, чего потребители могут ожидать от своих устройств», — отметили журналисты медиа.

По словам авторов, Apple нужно нарастить разработки в сфере ИИ, иначе пользователи ее продуктов будут тяготеть к переходу на более продвинутые устройства конкурентов.

Ранее автор Bloomberg Марк Гурман заявил, что в начале 2025 года компания Apple представит дешевый iPhone SE. Смартфон за 500 долларов получит мощный чип, OLED-дисплей и будет работать с сервисами ИИ.