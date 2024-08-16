Ученые опровергли версию о домашней христианской церкви в римском городе

Международная команда ученых проанализировала архивные отчеты о раскопках в Дура-Европосе — древнем городе, основанном в 300 году до нашей эры на территории современной Сирии. С помощью моделирования они установили, что христианское здание, считавшееся тайной домашней церковью, не было таким.

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В помещении отсутствовали зоны для приготовления пищи, а комнаты на первом этаже были переделаны под места для богослужений и крещения, что указывает на устройство почти полноценной христианской церкви — просто переоборудованной из жилого дома. По словам авторов, новые данные позволяют переосмыслить раннехристианскую архитектуру. Исследование опубликовано в журнале Journal of Roman Archaeology.

Дура-Европос — это древний город, расположенный на берегу реки Евфрат на территории современной Сирии. Он был основан в 300 году до нашей эры и стал центром смешения разных культурных традиций, включая греческую, римскую и восточную. В 1920–1930 годах археологи обнаружили в нем христианское здание, синагогу и Митреум — культовое сооружение мистической римской религии. Считалось, что христианская церковь, появившаяся в III века, была небольшой, домашней, и находилась в жилом доме. Христианское здание находилось на той же улице, что и синагога и Митреум, которые тоже были переоборудованы из частных домой. Однако до сих пор постройка считается «домашней церковью», в отличие от построек других религий — предполагается, что верующие тайно совершали богослужения из-за страха преследования.

Американские и британские ученые решили выяснить, какие функции выполняло христианское здание. Они проанализировали все архивные отчеты о раскопках в Дура-Европосе. Оказалось, что домашняя церковь отличалась от других городских помещений: например, в ней были настенные росписи в виде фигур и лестница во внутренний двор. Резервуара для хранения воды и зоны для приготовления пищи не было — а значит, люди пользовались этим пространством не так, как со своими жилищами. Комнаты на первом этаже здания были переделаны таким образом, чтобы одна из них была необычно большой, а другая, вероятно, используемая для совершения крещения, очень маленькой. С помощью моделирования изменения солнечного света ученые определили, что большая часть комнат здания, выходящих во внутренний двор, может использоваться без ламп и свечей чаще остальных.

Исследователи пришли к выводу, что здание не имело практически ничего общего с обычным домом Дура-Европоса. Оно было не скрытым домашним помещением для богослужений, а фактически полноценной церковью без каких-либо свидетельств ведения быта. По словам авторов, новые данные позволяют переосмыслить раннехристианскую архитектуру и историю. В будущем ученые планируют собрать воедино артефакты и документы о Дура-Европосе в Международный цифровой архив.