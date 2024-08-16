Как изменились просмотры у блогеров после замедления YouTube в России

Замедление работы YouTube в России не оказало существенного влияния на количество просмотров видео у блогеров.

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Анализ данных показывает, что пользователи продолжают активно потреблять контент, несмотря на технические ограничения.

По данным Mediascope, большинство трафика на YouTube в России приходится на мобильные устройства, что позволяет обходить замедление, затрагивающее в основном десктопные версии сайта.

Например, у популярного канала Wylsacom 77% трафика приходит именно с мобильных устройств.

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Российские платформы, такие как VK Video и RuTube, пока не смогли достичь уровня популярности и эффективности YouTube, что подтверждается разницей в просмотрах одного и того же контента на разных платформах.

Другой вопрос состоит в том, как изменится ситуация, если трафик начнут замедлять и на мобильном интернете.