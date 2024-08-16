Google обиделась на одного из самых популярных техноблогеров в мире

Техноблогер и автор популярного YouTube-канала Mrwhosetheboss Арун Майни не получил приглашение на мероприятие Google по презентации смартфонов Pixel 9 из-за критики гаджетов компании в прошлом году.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«В этом году мы не получили приглашения на мероприятие Google Pixel. Связались с несколькими контактами из Google, но не получили ответа. Мы критиковали гаджеты Pixel последнего поколения, но это не должно быть причиной не приглашать в этом году», — написал Майни.

Он заявил, что остается при своем мнении, а также отметил, что критика должна помогать в улучшении устройств. Кроме того, компания не только не пригласила блогера на презентацию, но и не предоставила Майни гаджеты для обзора, как это было ранее.

В прошлогоднем обзоре Pixel 8 и Pixel 8 Pro Майни отметил как положительные, так и отрицательные аспекты устройств. Он критиковал генеративный ИИ, заявив, что функции, представленные Google, не соответствовали обещаниям компании.

Mrwhosetheboss — популярный техноблогер из Великобритании, на YouTube-канал которого подписаны более 19 млн человек.