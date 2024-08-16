В Карелии продолжается крупнейшая экспедиция. Подводные археологи изучают корабль XIX века на дне Ладожского озера. Уже обнаружили интересные находки.

© Центр научных исследований 1XPEDITION

Работы проводит Центр научных исследований 1XPEDITION совместно со специалистами Института археологии РАН. Они трудятся на судне "Анастасия", переоборудованном для водолазов, подводных съемок и океанографических исследований. Среди находок - керамическая посуда, несколько стеклянных бутылок, элементы судового декора, кирпичи от камина с надписями HOGANAS.

Старый пароход обнаружили на глубине 34 метра. Как рассказал Айвар Степанов, научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН, это парусно-паровое судно. Его нос украшен барельефом дельфина и раковины, что является символами и образами паломничества. Приблизительная длина судна - около 25 метров. Надстройка полностью разрушена. По предположению подводных археологов, судно натолкнулось на риф, а потом во время шторма его затащило на глубину.

Специалисты, проанализировав все данные, считают, что судно построили в конце XIX или начале XX века, оно имеет отношение к Финляндии или Швеции. Об этом говорят и найденные кирпичи.

Работы в Ладожском озере продолжаются. По словам координатора проекта 1XPEDITION Сергея Куликова, найденное судно и успех экспедиции - это общий итог исследования морских геодезистов, водолазов и подводных археологов.