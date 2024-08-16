Подводные археологи изучают корабль XIX века на дне Ладожского озера
В Карелии продолжается крупнейшая экспедиция. Подводные археологи изучают корабль XIX века на дне Ладожского озера. Уже обнаружили интересные находки.
Работы проводит Центр научных исследований 1XPEDITION совместно со специалистами Института археологии РАН. Они трудятся на судне "Анастасия", переоборудованном для водолазов, подводных съемок и океанографических исследований. Среди находок - керамическая посуда, несколько стеклянных бутылок, элементы судового декора, кирпичи от камина с надписями HOGANAS.
Старый пароход обнаружили на глубине 34 метра. Как рассказал Айвар Степанов, научный сотрудник Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН, это парусно-паровое судно. Его нос украшен барельефом дельфина и раковины, что является символами и образами паломничества. Приблизительная длина судна - около 25 метров. Надстройка полностью разрушена. По предположению подводных археологов, судно натолкнулось на риф, а потом во время шторма его затащило на глубину.
Специалисты, проанализировав все данные, считают, что судно построили в конце XIX или начале XX века, оно имеет отношение к Финляндии или Швеции. Об этом говорят и найденные кирпичи.
Работы в Ладожском озере продолжаются. По словам координатора проекта 1XPEDITION Сергея Куликова, найденное судно и успех экспедиции - это общий итог исследования морских геодезистов, водолазов и подводных археологов.