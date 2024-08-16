Как найти текст песни в приложении Звука

Найти текст песни в мобильном приложении Звука совсем нетрудно. Достаточно воспользоваться нашей инструкцией, и все станет понятно.

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Заходим в любимый стриминг и ищем нужную композицию.

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Включите песню, текст которой хотите найти.

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Теперь нажмите на иконку «Т» в правом нижнем углу.

© Звук

Готово, теперь вы видите текст песни и можете подпевать ему!

© Звук

Кнопка неактивна? К сожалению, текст пока еще не попал на сервис.

Подробнее о том, как пользоваться всеми функциями мобильного приложения HiFi-стриминга Звук, мы рассказали в отдельном материале.

Также мы уже написали, как слушать песни оффлайн и как распознать песню с помощью Звука.