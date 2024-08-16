Как найти текст песни в приложении Звука
Найти текст песни в мобильном приложении Звука совсем нетрудно. Достаточно воспользоваться нашей инструкцией, и все станет понятно.
Заходим в любимый стриминг и ищем нужную композицию.
© Звук
Включите песню, текст которой хотите найти.
© Звук
Теперь нажмите на иконку «Т» в правом нижнем углу.
© Звук
Готово, теперь вы видите текст песни и можете подпевать ему!
© Звук
Кнопка неактивна? К сожалению, текст пока еще не попал на сервис.
Подробнее о том, как пользоваться всеми функциями мобильного приложения HiFi-стриминга Звук, мы рассказали в отдельном материале.
Также мы уже написали, как слушать песни оффлайн и как распознать песню с помощью Звука.