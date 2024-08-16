Apple запретила российским разработчикам рекламировать приложения

С 15 августа 2024 года сервис Apple Search Ads (ASA) прекратил работать для аккаунтов разработчиков из России и Белоруссии. Об этом сообщил автор Telegram-канала iOS Dev Виктор Грушевский.

Apple уведомила разработчиков о блокировке всех рекламных инструментов и кампаний для российских и белорусских аккаунтов в электронном письме.

«Apple ссылается на пункт 13, но по факту причина только одна: страна регистрации аккаунта», — написал Грушевский.

Кроме того, разработчик обеспокоен тем, как Apple будет выстраивать свою политику в отношении выплат доходов от продажи приложений для аккаунтов, зарегистрированных в России и Беларуси. Как скажется прекращение работы ASA на продвижении приложений российских и белорусских разработчиков, пока не уточняется.

Apple Search Ads — это платформа для рекламы приложений в App Store. Рекламные объявления ASA отображаются над результатами поиска и в разделе поиска. По данным Apple, средняя конверсия ASA составляет более 50% из клика в установку, а 70% пользователей скачивают приложения через поиск.