"Прогресс МС-28" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28", который был запущен в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

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Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Александр Гребенкин.

"Прогресс МС-28" доставил на МКС 2 621 кг грузов, среди которых 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа, предметы одежды и укладки для научных экспериментов.

В частности, на "Прогрессе" прибыл рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установят снаружи модуля "Звезда" во время внекорабельной деятельности. Он позволит ученым проводить периодический почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Кроме того, на корабле находятся укладки для новых научных экспериментов "Форсированный" (оценка функции легких при длительном полете) и "Эндотелий" (исследование роли геомагнитосферы Земли в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний).

Как сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовом корабле на станцию прибыли свежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук. Кроме того, "Прогресс" доставил космонавтам кофе с сахаром и без сахара.