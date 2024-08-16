Землю накроет новая магнитная буря

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии РАН заявили, что в субботу и воскресенье, 17-18 августа, на Земле ожидается магнитная буря класса G1. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Магнитные бури делят на пять классов, обозначая классом G1 слабую бурю, G2 - среднюю, G3 - сильную, G4 - очень сильную, а G5 - экстремально сильную бурю. Сильные бури способны влиять на работу спутниковых систем, в том числе GPS, временно снижая точность и надежность навигации. Некоторые люди сообщают об ухудшении самочувствия во время магнитных бурь.

Ученые РАН сообщили, что буря продлится с вечера субботы до конца воскресенья. В ночь на 18 августа она достигнет уровня G1. После полудня в воскресенье возмущения магнитного поля начнут ослабевать. Ожидается, что полностью буря прекратится к понедельнику, 19 августа.

В мае 2024 года ученые зарегистрировали магнитную бурю уровня G5, которая стала самой сильной за последние 20 лет. Спустя несколько дней на Солнце случилась вспышка максимального класса - X, достигшая отметки X8.8. В последний раз вспышка такой мощности была зафиксирована 6 сентября 2017 года.