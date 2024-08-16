В Великобритании найдены горные породы времен Земли-снежка

Международная команда ученых обнаружила две формации в Шотландии и Ирландии, образовавшиеся 662–720 миллионов лет назад. Это время соотносится с эпохой Стертского оледенения — периодом так называемой «Земли-снежного кома», в течение которого вся планета была покрыта льдом.

© InScience

По словам авторов, горные породы появились в тропической морской воде, которая со временем стала более холодной. Результаты позволят объявить формации маркером начала криогенного периода Земли. Исследование опубликовано в журнале Journal of the Geological Society.

Стертское оледенение — название ледникового периода, длившегося на Земле около 60 миллионов лет, между 700-600 миллионами лет назад. Оно стало одним из двух крупнейших похолоданий криогенного периода. Ученые предполагают, что в это время вся планета была полностью покрыта льдом. До Стертского оледенения жизнь на Земле состояла только из одноклеточных организмов и водорослей, однако после него начали развиваться многоклеточные животные. Вероятно, враждебные условия экстремальных холодов вынудили одноклеточных взаимодействовать друг с другом и образовывать многоклеточные организмы. Считается, что продвижение и отступление льда по всей планете происходило относительно быстро из-за эффекта альбедо — чем больше льда, тем больше солнечного света отражается в космос, и наоборот. До сих пор было неизвестно, как протекало начало Стертского оледенения — в большинстве регионов мира древние ледники размыли под собой скалы, хранящие свидетельства ледникового периода.

Международная команда ученых решила исследовать две формации в Шотландии и Ирландии, которые могли бы дать информацию о Стертском оледенении — Порт-Аскайг толщиной 1,1 километра и Гарб-Эйлич толщиной 70 метров. Исследователи собрали образцы песчаника и проанализировали минералы цирконы. Оказалось, что обе породы образовались между 662 и 720 миллионами лет назад — как раз во время Стертского оледенения. По словам авторов, они появились в тропических водах, где тогда обитало большое количество цианобактерий. Со временем морская среда становилась все холоднее, что ознаменовало конец примерно миллиарда лет умеренного климата на Земле.

Новые данные о британских породах позволят объявить их маркером начала криогенного периода и продолжить исследования Стертского оледенения.