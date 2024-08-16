Начались поставки панелей для грядущих MacBook Pro 14" и 16" с чипом M4

Поставки панелей для грядущих моделей MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов и чипом M4 начались, что подтверждает информацию о запланированном запуске этих устройств в IV квартале 2024 года.

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Об этом сообщил аналитик Росс Янг, который специализируется на производстве дисплеев и имеет надежные источники в этой области.

По его данным, поставки панелей были запланированы на июль/август, что соответствует обычному графику Apple для подготовки к запуску новых устройств.

Это также подтверждает предыдущие прогнозы о том, что новые MacBook Pro с чипом M4 могут быть анонсированы на мероприятии Apple в октябре, как это произошло с моделями на базе чипа M3 в прошлом году.

Вероятный запуск в октябре или начале ноября даст Apple возможность начать продажи новых устройств перед началом праздничного сезона.

Напомним, что первым устройством компании на базе M4 стал новый iPad Pro OLED.