«Госуслуги» на Android и iOS получили новый дизайн

Минцифры России выпустило обновленную версию мобильного приложения Госуслуги для устройств на iOS и Android.

© Ferra.ru

Основное изменение — это новый дизайн главной страницы, который сделал приложение более удобным и функциональным. Теперь часто используемые функции находятся прямо на главной странице, а уведомления собраны под значком колокольчика.

Приложение стало более персонализированным: пользователи видят напоминания о визитах к врачу, уведомления о штрафах и задолженностях, а также сообщения о необходимости замены паспорта или водительских прав.

Также обновление включает новый раздел уведомлений, где отображаются все статусы заявлений, история оплат и другие важные сообщения.

Хотя в приложении планировалось запустить сервис «Мои SIM-карты» с 1 августа, пока он все еще недоступен.