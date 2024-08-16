Индия вывела на орбиту экспериментальный спутник

Индийская организация космических исследований (ISRO) произвела успешный запуск новой легкой ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), которая вывела на орбиту Земли экспериментальный спутник для измерения воздействия УФ - излучения. Трансляцию вели в прямом эфире индийские телеканалы.

Ракета-носитель SSLV была запущена с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке страны. Это уже третий запуск новейшего индийского носителя SSLV - первый состоялся 7 августа минувшего года и прошел неудачно: ракета вывела несколько спутников на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты, поэтому их нельзя было использовать. Во время второго запуска, ставшего успешным, 10 февраля на орбиту были выведены три спутника.

Нынешний полет был приурочен к празднованию Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа. Ракета вывела на орбиту 175-килограммовый экспериментальный спутник для съемки Земли под названием EOS-8.

"Это новаторский спутник, оснащенный технологиями будущего", - сказал директор спутникового центра М. Санкаран.

Установленные на борту спутника EOS-8 приборы будут следить за вулканической активностью, а также измерять воздействие ультрафиолета. Планируется, что полученные данные помогут разработать аналогичный прибор, который будет использоваться для измерения того, насколько сильному воздействию УФ-излучения, вызывающего рак, подвергаются космонавты во время миссии.

Также на SSLV на орбиту отправился демонстрационный спутник SR-0, созданный стартапом из Ченнаи, под названием Space Rickshaw.

Новая индийская малогабаритная ракета-носитель высотой 34 м и весом 120 тонн с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 км). Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.

"Благодаря своей простоте и удобству производства SSLV станет переломным моментом в отраслевом производстве и запуске коммерческих пусковых установок Индии", - считает председатель ISRO Шридхара Паникер Соманатх.

Аналитики оценивают, что каждая ракета SSLV будет стоить около 300-350 млн рупий ($3,5-4,1 млн) за запуск, что делает ее одной из самых дешевых ракет-носителей в своем классе.