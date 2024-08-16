Художники одержали юридическую победу над ИИ-генераторами изображений

Окружной суд США одобрил коллективный иск против ведущих ИИ-генераторов изображений. В понедельник судья Уильям Оррик отклонил ходатайства о прекращении дела от компаний Stability AI, Midjourney, Runway AI и DeviantArt, что позволило продвинуть дело дальше.

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В иске, поданном группой художников, утверждается, что эти модели ИИ незаконно копируют и используют миллиарды произведений искусства для обучения без «надлежащей компенсации».

Решение суда знаменует собой значительную юридическую победу художников, которые оспаривают использование их работ в наборах данных для обучения ИИ.

«Мы выиграли БОЛЬШУЮ победу», — воскликнула художница Карла Ортис в экс-Twitter, подчеркнув, что решение суда позволит художникам подавать иски о нарушении авторских прав и коммерческом неправомерном использовании.

Постановление позволяет предъявить основные претензии по авторскому праву всем четырем ответчикам, что может стать большим прецедентом.