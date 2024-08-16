Импорт процессоров в Россию сократился в 15 раз

Официальные поставки иностранных процессоров в Россию продолжают стремительно сокращаться, пишет газета «Коммерсантъ».

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По данным за первые четыре месяца 2024 года, импорт процессоров Intel снизился в 15 раз в натуральном выражении. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что проблемы с логистикой и финансовыми потоками могли усугубить ситуацию. При этом, по мнению аналитиков, сокращение поставок, скорее, приведет к росту цен на продукцию, использующую эти чипы, на 10%, чем к уменьшению объемов производства.

С января по апрель 2024 года в Россию было ввезено всего 20 тыс. процессоров Intel, что значительно меньше 289 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает источник на рынке электроники со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении падение составило 12 раз — до 297 млн рублей против 3,5 млрд. Аналогичная ситуация наблюдается и с процессорами AMD: за первые четыре месяца 2024 года в Россию поступило 17 тыс. процессоров на сумму 142 млн рублей, что соответствует снижению на 258% в натуральном выражении и на 321% в денежном. Сокращение импорта этих компонентов продолжается и летом 2024 года, отмечает источник «Ъ».