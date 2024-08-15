Science: уничтоживший динозавров астероид прилетел из-за пределов Юпитера

Европейские и бразильские планетологи и геологи выяснили, что астероид, упавший на Землю в конце меловой эры и уничтоживший динозавров, возник далеко за пределами орбиты Юпитера. Исследование опубликовано в Science.

Авторы работы изучили изотопный состав пород, которые сформировались во время падений крупных астероидов. В частности, они исследовали кратер Попигай в России, кратер Мороквенг в Южной Африке и кратер Чиксулуб у южных берегов Мексики.

В ходе их изучения планетологи и геологи обратили внимание на то, что метеориты и астероиды из разных классов содержат в себе неодинаковые доли изотопов металлов платиновой группы, что и позволило им определить происхождение упавшего на Землю в конце меловой эры.

«Замеры показали, что небесное тело, оставившее кратер Чиксулуб у берегов Мексики, представляло собой астероид класса C с высоким содержанием углерода, который возник за пределами орбиты Юпитера», — говорится в исследовании.

Последующее изучение долей изотопов рутения позволило ученым установить, что погубивший динозавров астероид очень похож по составу на первичную материю Солнечной системы. Таким образом астероид, уничтоживший динозавров, является уникальным объектом.